Can Holding soruşturması kapsamında ikinci kez gözaltına alınıp tutuklanan Kenan Tekdağ nöbetçi sulh ceza hakimliğinde savunma yapmadı. Kenan Tekdağ “Bana somut bir suç isnadı yapılmadan önceden belirlenmiş yargı ile işlem yapılıyor. Ben yel değirmenlerine karşı bir savunma mı yapacağım. 5 günlük sosyal medyada yapılan gulu gulu yapılan danslar eşliğinde yapılan çağırılar sonucu burada olduğumu düşünüyorum. Ben zaten adli kontrol altındayım. Yeni bir delil yok. Nasıl olur da tutuklanmam talep edilir. 7 günlük gözaltı süresi oldu. Ben bir mizansenin parçası olmak istemiyorum. O yüzden savunma yapmak istemiyorum. Yargı üzerinde baskı uygulandı” dedi.



Kenan Tekdağ tutuklanıp Silivri’ye gönderilmesinin kendisi hakkında ölüm kararı olacağını belirterek “Ben Bir Bypass ameliyatı, iki kanser ameliyatı geçiren 70 yaşında bir kişiyim. Beni Silivri'ye göndermeniz hususunda vereceğiniz karar bu bir ölüm kararı olacaktır. Ölümden korktuğum içinde bunu söylemiyorum. Bu dosyaya inanıyorsanız bu kararı verin. Verilen karar bu memlekette emsal niteliğinde olacaktır” diye ifade etti.



Serbestiyet’ten Onur Erkan’ın haberine göre Kenan Tekdağ savcılık ifadesinde Can Holding yöneticilerini 2018 yılında tanıdığını ve aynı aşiretten olduklarını söyledi. Kenan Tekdağ Can Medya’dan ayrıma istediğini de ifadesinde şöyle anlattı:



“Burada yalnızca Ciner Yayın Holding, satıştan önce yönetim kurulu başkanıydım. Medya şirketlerinin adi şirketler gibi olmaması daha ziyade müşteriler, yapımcılar, çalışanlar vs. gibi sosyal çevresi olan bir şirket olması nedeniyle marka değerini kaybetmemesi adına satıştan sonra da bir süre yönetim kurulu başkanlığı görevimi 3 ay süre ile devam ettirdim.”



MHP’Lİ TOPER: HUKUK DEVLETİYİZ DİYEMEYİZ



Kenan Tekdağ’ın avukatlarından birisi de MHP’li ve 2019 yerel seçimlerinde MHP’nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı olan Serkan Toper’di. Serkan Toper mahkemedeki savunmasında çok sert konuştu. Birçok muhalif kişinin avukatlarının söylediği sözleri bu kez Serkan Toper söyledi.

Serkan Toper savunmasında “25 yıllık bir hukukçuyum. İddia makamı delilini ispatlamak için, savunma kısıtlılık bahanesiyle kısıtlanıyor. Sevk yazısını görmedik. Kapıda bize jandarma sevk yazısını veremeyiz, dedi. Bu bir senaryo ve bu senaryo varsayımdır. Soruşturma makamı soruşturmalar yapıyor. Buralar özgürlük mahkemelerdir. Burada kendimizi güvende hissetmedik” dedi. Serkan Toper savunmasının devamında savcılığın yürüttüğü soruşturmadaki mantıkla bu satış sürecine onay verenlerin de yargılanması gerektiğini vurgulayarak savunmasına şöyle devam etti:



"Medya kuruluşları el değiştiriyor. Kenan Tekdağ burada medya alım sürecinde kara para akladın diye suçlanıyor. Garanti Bankası'na 226 milyon doların kaynağını sormuş mu. İş Bankası, Yapı Kredi yüklü miktarda paralar banka ile geliyor. Doğa koleji ve Bilgi Üniversitesi Can Holding’e emanet ediliyor. Sen Rekabet Kurulu’nun Masak'ın raporunun öngöremediği kara para ticaretine ortak olmayacaktın deniliyor. Bu gelen 275 milyon doların kara para olup olmadığını biliyor muydunuz diye soru soracaktınız. Eğitim kuruluşlarına onay veren herkesin yargılanması gerekir. Tekfen Holding te Can Holding tarafından satın alındı onlar nerede. Müvekkilim tekrar 1 ay sonra göz altına alınıyor. Bu gözaltının tek amacı şu kişiyle aynı uçakta birlikte neden seyahat edildin diye sorulmasıdır. Biz bu memleketin onurlu hukukçularıyız. Biz bu ülkede hukuk devletiyiz diye söyletemeyiz. Bu memleketin onurlu hukukçuları buna dur demesi lazım. Böyle bir tutuklama olamaz.”



Öte yandan muhalif isimler ve kurumlar lehine sonuçlanan birçok gündemdeki davayla ilgili Serkan Toper çıktığı televizyon programlarında mahkemelerin verdiği kararları savunmuştu. Bunun en bilindik örneği ise AYM’nin Can Atalay’la ilgili verdiği hak ihali kararına Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin uymaması olayında yaşandı. Serkan Toper katıldığı televizyon programlarında Yargıtay’ın AYM kararına uymamasını savunmuştu.



MASONLARIN LİDERİ: SAHİBİ DEĞİLİM, HİSSEM VAR



Tutuklanan bir diğer isim ise Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Büyük Üstadı ve Bilgi Üniversitesi eski Rektörü Remzi Sanver’di. Sanver hakimlik savunmasında Bilgi Üniversitesinde 1998 yılında yardımcı doçent olarak göreve başladım. Daha sonra aşama aşama görevlerde bulundum. En son rektörlüğümü yaptım. 2016 yılında emekli oldum. Bir süre Fransa'da kaldım ancak daha sonra ülkemde hizmete devam etmek için Bilgi Üniversitesi mütevelli heyetinde bulundum. Daha sonra üniversitesinin kurucu vakfını Can Holding devraldı ve kendisi mütevelli heyeti oluşturdu. Benim Can Holding ile bunun dışında herhangi bir ticari ilişkim , para alışverişim olmamıştır. Mütevelli heyeti üyeliğini de fahri olarak yaptım. Üniversite ile Arizona Üniversitesi arasındaki bir anlaşma için Kemal Can ile Amerika'ya gitmek zorunda kaldım. Bu faaliyetlerin örgüt olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Herhangi bir örgüt ile ilişkim yoktur. Herhangi bir malvarlığı değerini aklamam da söz konusu değildir” dedi.



Savcılık Remzi Sanver’in hissedarı olduğu Serem Petrol ile Can Holding’e ait Enerji Petrol arasında para transferlerini tespit etti. Sanver’e bu soru da soruldu. Sanver bu soruya şöyle yanıt verdi:



“Enerji Petrol şirketinden şahsi hesabıma herhangi bir para transferi söz konusu değildir. 1987 yılında babam tarafından kurulan Serem Petrol şirketinde miras nedeniyle hissem bulunmaktadır. Şirketin yönetimiyle hiçbir zaman ilgim olmamıştır. Bu şirket madeni yağ ve katkı maddeleri distiribitörü olarak faaliyet gösterir ve birçok firmaya ürün satar. Enerji Petrol şirketine de ürün satmış olabilir. Bundan dolayı Serem Petrol şirketine ödeme yapılmış olabilir ancak benim şahsi hesabıma enerji petrolden herhangi bir para transferi gerçekleşmemiştir. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”