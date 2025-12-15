İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 9 Aralık tarihinde gözaltına alınan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Ersoy'a yöneltilen suçlamalar arasında 'Kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları', ve 'Eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri', öte yandan 'İkiden fazla kişiyle birlikte cinsel ilişki yaşadıkları' ve 'Çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladıkları' yer alıyor.

SPİKERLER ŞİKAYETLERİNİ TEKDAĞ'A İLETMİŞ

Soruşturmaya ait detaylar ise gün yüzüne çıkıyor. Sabah’ta Atakan Irmak’ın haberine göre; Ersoy'la ilgili ortaya atılan taciz iddialarının daha önce de kurum içi yapılan şikayetler üzerine gündeme geldiği belirlendi. Bazı spikerlerin taciz edildikleri yönündeki iddiaları Habertürk'ün İnsan Kaynakları Birimi'ne ilettiği ancak gerekli desteği ve karşılığı göremediği belirtildi. Daha sonra durumu o dönem Can Medya Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olan ve Can Holding soruşturmasında tutuklanan Mehmet Kenan Tekdağ'a spikerler iletti.

TEKDAĞ İDDİALARI YALANLAYIP, İŞTEN KOVMAKLA TEHDİT ETMİŞ

6 Ağustos 2025'te kurum içinde Kenan Tekdağ imzalı bir duyuru yaparak iddiaları yalanladı. Tekdağ "uydurma ve karalama amaçlı dedikodular" olduğu belirtilerek, Ersoy'un görevden alınacağı yönündeki söylentilerin de asılsız olduğunu ifade etti.

Açıklamada iddiaların araştırılacağına dair bir inceleme veya denetim süreci yer almazken, aksine bu konuları gündeme getirenler için "tazminatsız işten çıkarma dahil gerekli işlemlerin yapılacağı" belirtildi. Çalışanlara gözdağı vererek kapatmaya çalıştığı kaydediliyor.