Kenan Yıldız Arsenal'e mi gidiyor? İtalyanlar şok gelişmeyi duyurdu

Premier Lig devi Arsenal, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın peşine düştü.

ARSENAL KENAN YILDIZ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Her geçen gün üzerine koyarak devam eden ve attığı gollerle sıkça adından söz ettiren 19 yaşındaki genç yetenek için harekete geçen Arsenal'in Juventus'a şimdiden bir öneri sunduğu iddia edildi.

ARTETA YANA YAKILA İSTİYOR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Arsenal Teknik Direktörü Arteta Kenan Yıldız'ı kadrosunda görmek için adeta çıldırıyor.

TAKAS TEKLİFİ YAPILDI

Arsenal yönetiminin ise Juventus yetkilileriyle temasa geçerek Kenan Yıldız için 60 milyon Euro ve Leandro Trossard'ı önerdiği belirtiliyor. Ancak Torino ekibi bu teklife sıcak bakmıyor.

80 MİLYON EURO FİYAT BİÇİLİYOR

Juventus'un Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalamak için masaya oturduğu ve kontratına 80 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ekleyeceği de bilgiler arasında.