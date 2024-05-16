Kenan Yıldız başardı

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Kenan Yıldız başardı
İtalya Kupası finalinde Atalanta'yı 1-0 yenen Juventus, kupanın sahibi oldu.

Atalanta ve Juventus, İtalya Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

Juventus, Dusan Vlahovic'in 4. dakikada attığı gol ile mücadeleyi 1-0 kazandı ve kupada mutlu sona uzandı.

Ligde 67 puanı olan ve iyi bir sezon geçirmeyen Juventus, sezonu bir kupa ile tamamlamayı başardı.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, mücadeleye 69. dakikada Federico Chiesa yerine dahil oldu.

ALLEGRI ÇILDIRDI

Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, kenarda adeta çıldırdı.

Maçın son bölümünde hakem Maresca, teknik adama kırmızı kartını gösterdi.

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