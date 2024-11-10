Kenan Yıldız derbiye damga vurdu Del Piero övgü yağdırdı

Serie A’da oynanan derbide Juventus, Torino’yu 2-0 mağlup etti. Torino derbisine damga vuran Kenan Yıldız, attığı golle takımının 3 puanı almasına katkı verdi. Juventus’un diğer golünü ise Timothy Weah kaydetti.

???? KENAN YILDIZ'DAN NEFİS KAFA GOLÜ! ???? pic.twitter.com/idrYrmSO5c — S Sport (@ssporttr) November 9, 2024

DEL PİERO’NUN 50. DOĞUM GÜNÜNDE GOLÜNÜ ATTI

Zaman zaman Juventus efsanesi Del Piero ile karşılaştırılan Kenan Yıldız, hem bir Torino derbisinde hem de Del Piero’nun 50. Doğum gününde gol atması ile dikkatleri bir kez daha çekti. Öte yandan milli oyuncu maçın oyuncusu seçildi.

Taraftarların çok sevdiği milli oyuncuya en büyük övgü ise yine Del Piero’dan geldi. Efsane futbolcu sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Teşekkürler, harika bir maç ve harika bir gol!" ifadelerini kullandı.

SERİE A'NIN HESABINDAN ÇARPICI PAYLAŞIM

Öte yandan Serie A’nın resmi sosyal medya hesabı da Kenan Yıldız’dan Del Piero’ya giden doğum günü hediyesine dikkat çekti.

???? Alla @delpieroale ✨

Proprio nel giorno del suo compleanno ❤️



Kenan Yildiz | #JuveTorino pic.twitter.com/HR84rHkS26 — Lega Serie A (@SerieA) November 9, 2024

Karşılaşmada 86 dakika sahada kalan milli futbolcu, Juvenus formasıyla bu sezon 4. golünü kaydetti. Kenan ayrıca 2 de asist yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Milan deplasmanına gidecek. Torino ise Monza'yı ağırlayacak.



