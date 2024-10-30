Kenan Yıldız için bomba benzetme: Vinicius Junior gibi!

Son olarak kulüp takımlarından Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i çalıştıran teknik direktör Mircea Lucescu, EURO 2024'ün ardından ülkesine geri döndü. Luce, Romanya Millî Takımı'nın başına geçti.

MIHAILA VE MAN İÇİN İTALYA'DA

Kurt teknik adam, bu gece İtalya Serie A'da oynanacak Juventus-Parma maçını tribünden izleyecek. Luce, Parma'nın 24 yaşındaki Rumen ofansif orta saha oyuncusu Valentin Mihaila ve 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Dennis Man'ı izlemek için geceyi Torino'da geçirecek.

ÇARPICI RÖPORTAJ

Mircea Lucescu, Juventus-Parma maçından önce İtalyan basınından La gazzetta dello Sport'a röportaj verdi. Romanya'nın yeni jenerasyonundan bahseden Luce, "İlginç gençlerden oluşan bir jenerasyonumuz var ve benim hayalim onların gelişimine yardımcı olmak" dedi.

'YENİ HAGI HAKKINDA KONUŞMAYALIM'

"Yeni Hagi çıkabilir mi?' sorusunu da yanıtlayan 79 yaşındaki teknik direktör, "Yeni Hagi hakkında konuşmayalım. Georghe gibi yıldız bir oyuncu bulmak zor olacak. Olağanüstü tekniğini eşsiz bir karizma ile birleştirdi. Hagi bir liderdi" dedi.

'KENAN YILDIZ'I SEÇERDİM!'

Romanya için bir Juventus oyuncusunu seçmek isteseniz hangisini ödünç alırdınız?" sorusunu da yanıtlayan Luce, "Kenan Yıldız'ı seçerdim ve bunu sadece Inter'deki kupaları nedeniyle söylemiyorum. Türklerin harika bir ruhu var, Calhanoglu'nu düşünün. Kenan Yıldız gerçek bir elmas" diye konuştu.

'ONU DEL PIERO İLE KIYASLAMAYIN'

"Kenan Yıldız'ın idolü Del Piero. İkisi arasındaki karşılaştırma abartılı mı?" sorusuna da yanıt veren tecrübeli teknik adam, "Del Piero kulübün tarihini yazdı, o bir efsane. Kenan Yıldız'ı geçmişten biriyle kıyaslamaktansa, günümüzün bazı oyuncularıyla kıyaslarım" yorumunu yaptı.

'VINICIUS JUNIROR'UN CESARETİYLE OYNUYOR'

"Peki günümüzde hangi oyuncu ile kıyaslarsınız?" sorusuna karşılık veren Lucescu, sözlerine şöyle devam etti: "Kenan Yıldız, Vinicius'un cesaretiyle oynuyor. Genç ama oyunu riske etmekten korkmuyor."