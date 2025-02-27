Kenan Yıldız için dev kulüp devreye girdi

Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız için sürpriz transfer iddiası ortaya çıktı. Calciomercato'nun haberine göre; Premier Lig devi Chelsea, Kenan Yıldız'ı yaz transfer döneminde en çok renklerine katmak istiyor.

Haberde yer alan bilgilere göre Juventus, milli futbolcumuz için yaklaşık 80 milyon euro talep ediyor. Bu miktar, Chelsea için makul seviyede görüldü.

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca’nın, takımdaki kaliteyi artırmak için Kenan Yıldız'ın transferini bizzat önerdiği belirtildi.

Bu sezon Juventus forması ile tüm kulvarlarda 38 maça çıkan 19 yaşındaki milli oyuncu, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.