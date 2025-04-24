Kenan Yıldız için İngiliz devi harekete geçti: İlk temas sağlandı

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Kenan Yıldız için İngiliz devi harekete geçti: İlk temas sağlandı

Juventus forması giyen Kenan Yıldız için İngiliz devi harekete geçti. Golcü oyuncu ile ilk temas sağlanırken henüz resmi teklifin gelmediği öğrenildi.

Chelsea, Juventus forması giyen Kenan Yıldız için harekete geçti. Foot Mercato'da yer alan habere göre, milli futbolcu ile ilgilenen Chelsea'nin, transfer için Juventus ile ilk temasları gerçekleştirdiği yazıldı.

Chelsea'nin, Kenan Yıldız için Juventus'a resmi bir teklifinin olmadığı ve İngiliz ekibinin, önümüzdeki günlerde Kenan Yıldız ve menajeri ile de temaslarını hızlandırmak istediği belirtildi.

Juventus'un ise Kenan Yıldız'a olan bu ilginin ardından 19 yaşındaki futbolcuya zamlı bir yeni sözleşme teklif edebileceği ve bu yeni sözleşmeye yüksek bir çıkış maddesi ekleyebileceği haberin detaylarında yer aldı.

Yeni bir yapılanmaya gidecek Juventus, Kenan Yıldız'ı takımın önemli isimlerinden biri olarak görüyor ancak İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi bileti de Kenan'ın geleceği için önemli olacak. İtalyan basını, daha önce Juventus'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti alamaması durumunda Kenan'ı iyi bir bonservisle gönderebileceğini duyurmuştu.

Juventus forması altında bu sezon 45 maçta süre bulan 19 yaşındaki Kenan Yıldız, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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