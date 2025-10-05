Kenan Yıldız için Juventus-Milan maçına gözlemci gönderdiler

Kaynak: Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Juventus ile Milan arasında oynanacak dev maç için bir süredir Kenan Yıldız ile ilgilenen Arsenal'in Torino'ya gözlemcilerini gönderdiği iddia edildi.

İtalya Serie A'da bu gece Juventus ile Milan kozlarını paylaşacak. Dev maçta gözler Kenan Yıldız'ın üzerinde olacak.

ARSENAL GÖZLEMCİLERİ KENAN YILDIZ'I İZLEYECEK

İtalyan basınından Tuttosport, bir süredir milli yıldızla ilgilenen Premier Lig lideri Arsenal'in gözlemcilerini Juventus Stadyumu'na gönderdiğini yazdı.

JUVENTUS İLE YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Kenan Yıldız'ın Juventus ile yeni sözleşme imzalamasının an meselesi olduğu belirtilirken buna rağmen Arsenal'in genç yetenekten vazgeçmediği ve transfer ısrarını sürdürdüğü ifade edildi.

