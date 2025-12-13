CIES Futbol Gözlemevi, 2026 yılının ilk 6 ayında transfer değerinde en fazla artış beklenen futbolcuların listesini hazırladı. 23 farklı ligin ve topalmada 169 futbolcunun yer aldığı listede Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, 4. sırada yer aldı.

Listenin zirvesinde Almanya Bundesliga ekibi Leipzig’de forma giyen Yan Diomande yer aldı. Yıldız oyuncunun değerinde 40 milyon euro artış bekleniyor.

Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın golcüsü Nick Woltemade ikinci, Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen Bazoumana Toure ise üçüncü sırada listede yer aldı. Woltemade'nin transfer değerinde 26.2, Toure'nin ise 23.9 milyon euroluk bir artış öngörüldü.

KENAN YILDIZ 4. SIRADA

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Kenan Yıldız ise listede dördüncü sırada yer aldı. Kenan'ın transfer değerinin 6 ay içinde 23.2 milyon euro artması bekleniyor.

Yıldız oyuncunun transfer değerinin 140 milyon euroya ulaşabileceği aktarıldı.

'TÜRK MÜCEVHERİ'

İtalyan basınından Tuttusport konuyla ilgili haberinde, "CIES, Türk mücevherinin katlanarak büyüyen değerini destekliyor. Kenan Yıldız, İtalya liginde ilk 20'de yer alan ve dünya sıralamasında parlayan tek oyuncu. Bu durum, Serie A tarafından kasım ayında kensine verilen "Yükselen yıldız" ödülüyle de doğrulandı. Juventus'un genç yeteneğinin gelişimini ve uluslararası pazardaki potansiyelini teyit eden bir ödül." ifadelerine yer verdi.