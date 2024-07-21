Kenan Yıldız ikna olmadı

Kaynak: Haber Merkezi
Kenan Yıldız ikna olmadı

Juventus ile yeni sözleşme için bir süredir görüşen Kenan Yıldız 1.2 milyon euroyu az buldu.

2024 Avrupa Şampiyonası’nın sona ermesiyle kulübü Juventus ile yeni sözleşme görüşmelerine geri dönen Kenan Yıldız’dan flaş bir karar geldi.

1.2 MİLYON EUROYU AZ BULDU

İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç yıldızımız ile Juventus arasında yapılan son görüşmede de anlaşma sağlanamadı.

Kenan Yıldız siyah-beyazlıların kendisi için yaptığı 1.2 milyon euro yıllık maaşlı teklifi reddetti.

Yıldız golcünün turnuvada gösterdiği performans nedeniyle değerinin arttığına inandığı bu yüzden de teklifi yetersiz bulduğu iddia edildi.

Taraflar önümüzdeki günlerde bir kez daha anlaşma masasına oturacak.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Juventus forması ile 32 maçta forma giyen Kenan Yıldız 4 gol kaydetti.

İlgili Haberler
Sakaryaspor'a Süper Lig'den transfer
Sakaryaspor'a Süper Lig'den transfer
Son Haberler
Konut kredisinde faiz oranları değişti. İşte banka banka güncel faiz oranları Ekonomi
Konut kredisinde faiz oranları değişti. İşte banka banka güncel faiz oranları
Ünlü amigosu evinde ölü bulundu. Karabükspor taraftarları yasta Yerel Haberler
Ünlü amigosu evinde ölü bulundu. Karabükspor taraftarları yasta
Marketlerde yeni dönem. Bakanlık açıklamıştı, resmen başladı Ekonomi
Marketlerde yeni dönem. Bakanlık açıklamıştı, resmen başladı
Suya balıklama atlayan adam öldü Yerel Haberler
Suya balıklama atlayan adam öldü
Joe Biden'ın adaylıktan çekildi. ABD'yi şimdi nasıl bir süreç bekliyor Dünya
Joe Biden'ın adaylıktan çekildi. ABD'yi şimdi nasıl bir süreç bekliyor
‘Salkım Sokak’la geçmişe yolculuk Yazarlar
‘Salkım Sokak’la geçmişe yolculuk
Daha o faturayı ödemedik! Yazarlar
Daha o faturayı ödemedik!