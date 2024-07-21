Kenan Yıldız ikna olmadı

2024 Avrupa Şampiyonası’nın sona ermesiyle kulübü Juventus ile yeni sözleşme görüşmelerine geri dönen Kenan Yıldız’dan flaş bir karar geldi.

1.2 MİLYON EUROYU AZ BULDU

İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç yıldızımız ile Juventus arasında yapılan son görüşmede de anlaşma sağlanamadı.

Kenan Yıldız siyah-beyazlıların kendisi için yaptığı 1.2 milyon euro yıllık maaşlı teklifi reddetti.

Yıldız golcünün turnuvada gösterdiği performans nedeniyle değerinin arttığına inandığı bu yüzden de teklifi yetersiz bulduğu iddia edildi.

Taraflar önümüzdeki günlerde bir kez daha anlaşma masasına oturacak.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Juventus forması ile 32 maçta forma giyen Kenan Yıldız 4 gol kaydetti.