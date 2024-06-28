Kenan Yıldız 'ilk kez' dedi. Canlı yayında yaptı

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 F Grubu’ndaki son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.

2-1 KAZANDIK SON 16'YA ADIMIZI YAZDIRDIK

Hamburg Stadı’nda oynanan mücadelede ay-yıldızlılar rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Millilerimizin golünü 51. Dakikada Hakan Çalhanoğlu 90+4’te ise Cenk Tosun kaydetti. Çeklerin tek golü ise 66. Dakikada Soucek’ten geldi.

Bu sonuç ile birlikte gruptaki 3 maçında Gürcistan ve Çekya maçlarını kazanıp Portekiz’e mağlup olan millilerimiz topladığı 6 puanla grubu 2. Sırada bitirdi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

2008’den sonra ilk kez gruplardan çıkmayı başaran millilerimiz son 16 turunda Avusturya’nın rakibi oldu. 2 Temmuz Salı günü saat 22.00’de oynanacak mücadele için millilerimiz çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı.

KENAN YILDIZ'DAN BİR İLK

Millilerimizin bugün düzenlenen antrenmandan önce yıldızlarımız Kenan Yıldız ve Salih Özcan kameralar karşısına geçti.

Kendisine soru yöneltilmeden önce söz alan Kenan Yıldız daha önce hiç Türkçe röportaj yapmadığını belirtti.

Yıldız açıklamasında, “Bugüne kadar Türkçe röportaj yapmadım, çünkü hatalar yapıyorum. Takım içinde Türkçe konuşuyorum ama herkes gülüyor” dedi.

KENAN YILDIZ KİMDİR?

4 Mayıs 2005 tarihinde Almanya'nın Regensburg şehrinde doğan Kenan Yıldız futbola Regensburg altyapısında futbol hayatına başladıktan sonra 2012 yılında Bayern Münih altyapısına geçti.

Burada çeşitli kategorilerde forma giydikten sonra Serie A ekiplerinden Juventus’a transfer olan Yıldız hala orada forma giymektedir.

2023-2024 sezonunda Juventus formasıyla toplamda 38 maçta yer alan Yıldız bu maçlarda 6 gol atıp 2 asist yaptı.