Kenan Yıldız, Juventus'u Şampiyonlar Ligi'ne götürdü

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Kenan Yıldız, Juventus'u Şampiyonlar Ligi'ne götürdü

Serie A'nın 38. ve son haftasında Juventus deplasmanda karşılaştığı Venezia'yı 3-2 yenerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Juventus deplasmanda karşılaştığı Venezia'yı 3-2 yenerek sezonu galibiyetle tamamladı.

Juve'ye galibiyeti getiren golleri 25'te Kenan Yıldız, 31'de Kolo Muani ve 73'te penaltıdan Manuel Locatelli attı. Venezia'nın gollerini ise 2'de Daniel Fila ve 55'te Ridgeciano Haps attı.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı ve iyi oyununu bir de golle süsledi.

Siyah-beyazlılar bu galibiyetle puanını 70 yaptı ve ligi 4. sırada bitirerek gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

29 puanda kalan Venezia ise 19. sırada sezonu noktalayarak Serie B'ye düştü.

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