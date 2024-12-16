Kenan Yıldız kendisini 5 yıl sonra nerede gördüğünü böyle açıkladı

Juventus’un golcüsü Kenan Yıldız, Tuttosport'a verdiği röportajda geleceği ve kazandığı Golden Boy Web ödülüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan genç golcünün açıklamaları takımdaki geleceği konusunda ciddi fikirler verdi

Kenan Yıldız’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu ödülle gurur duyuyorum, çünkü tam olarak taraftarların kararından geliyor. Onlar için oynuyoruz, onlara duygu vermek ve onları mutlu etmek için. Bu sefer de beni mutlu eden onlardı.

Daha yeni başlıyorum. Hala öğrenecek çok şeyim var ve oyunumun büyümek ve geliştirmek istediğim pek çok yönü var. Ama başlangıç olarak kötü bir şey yok... Juventus'un benim veya Savona, Mbangula, Adzic, Rouhi gibi futbolculara şans vermekten çekinmemesi harika.

"Biz çok kenetlenmiş bir grubuz ve herkesle çok iyi anlaşıyorum. Özellikle iyi geçindiğim birini söyleyemem ama açıkçası en gençlerden biri olduğum için zamanımın çoğunu yaşıtlarımla geçiriyorum."

“ONUN GİBİ BİR ŞAMPİYON TARAFINDAN TAKDİR EDİLMEK BÜYÜKZ ZEVK”

"Onun gibi bir şampiyon tarafından takdir edilmek sadece bir zevk olabilir. Bu bir gurur kaynağı, büyük bir memnuniyet, özellikle de Manchester City'ye karşı alınan gibi önemli bir zaferden sonra gelen iltifat."

Ayrıca Kenan Yıldız, “Önümüzdeki 5 yılda kendini nerede görüyorsun?” sorusuna "Bu formayla sahada kazanmak için herşeyimi verirken..." şeklinde yanıt verdi.