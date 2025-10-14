Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında, Gürcistan'ı konuk ediyor.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlı takım, 14. dakikada Kenan Yıldız'ın golüyle öne geçti.

Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında defansın arkasına sarkan Yıldız, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı aşırtma vuruşla topu kaleci Mamardashvili'nin üzerinden ağlara gönderdi.

Pozisyonda önce ofsayt kararı verildi. VAR (video yardımcı hakem) sisteminden gelen uyarı üzerine hakem Radu Petrescu golü geçerli saydı.

Bu golle Kenan Yıldız, son iki milli maçta üçüncü kez ağları havalandırdı. 20 yaşındaki oyuncu Bulgaristan deplasmanında da 2 gol atmıştı.

Yıldız, A Milli Takım formasıyla da gol sayısını 5'e yükseltti.

18 Kasım 2023'te Almanya'yla oynanan özel maçta ilk golünü atan Kenan Yıldız, 19 Kasım 2024'te UEFA Uluslar Ligi'ndeki Karadağ mücadelesinde de 1 gol atmıştı.