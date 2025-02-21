Kenan Yıldız sezon sonu gidiyor mu? İtalyan basınından flaş iddia

İtalya Serie A'da lider Napoli'nin 10 puan gerisinde 4. sırada bulunan Juventus gelecek sezon için çalışmalarına hız verdi. Gündemine önemli isimleri alan Juventus, yıldız bir ismi feda etmek zorunda kalabilir.

Yaz transfer dönemi için Juventus; Hancko, Ederson, Tonali, Lookman ve Osimhen isimlerini gündeme aldı. Ancak Şampiyonlar Ligi olmadan Juventus, Dusan Vlahovic başta olmak üzere Andrea Cambiaso ve Kenan Yıldız ile yolları ayırmak zorunda kalabilir.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İngiliz devleri Mendes aracılığıyla şimdiden Kenan Yıldız için harekete geçti. Ancak milli yıldız takımda kalmak istiyor. 2022 yazında Bayern Münih’ten bedelsiz olarak Juventus'a transfer olan Kenan Yıldız için konuşulan bedeller yaklaşık 80-90 milyon Euro.

Osimhen ve Tonali'yi çok isteyen Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne kalamadığı taktirde yıldız isimler için Kenan Yıldız ile Dusan Vlahovic'i feda etmesi olası. Bu sezon takımı ile 37 maça çıkan Kenan Yıldız, 6 gol attı 5 asist yaptı.