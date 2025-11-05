Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Juventus Sporting Lisbon'u konuk etti.

KENAN SPALLETTI YÖNETİMİNDE İLK MAÇINA ÇIKTI

Luciano Spalletti yönetiminde ilk maçına çıkan Kenan Yıldız mücadeleye 11'de başladı.

İLK YARIDA ATILAN GOLLE SONUCU TAYİN ETTİ

Maximiliano Araujo'nun 12. dakikada attığı golle konuk ekip zorlu maçta erken öne geçti.

Juventus Dusan Vlahovic ile 34'te eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda Juventus rakip kalede önemli tehditler yaratsa da aradığı golü bulamadı ve ilk yarıda atılan goller sonucu tayin etti.

JUVENTUS'UN GALİBİYET HASRETİ DİNMEDİ

Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet hasreti süren Juventus puanını 3'e Sporting Lisbon ise 7'ye yükseltti.