Kenan Yıldız tarihe geçen golünü anlattı: Çığlık attım gerçek dışıydı

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Kenan Yıldız tarihe geçen golünü anlattı: Çığlık attım gerçek dışıydı

İtalyan devi Juventus'ta düzenli forma şansı bulan milli yıldızımız Kenan Yıldız, FIFA'ya verdiği röportaj ile odak noktası oldu.19 yaşındaki genç oyuncu Juventus tarafından kendisine verilen 10 numaranın baskı yaratmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kenan Yıldız'a geçtiğimiz sene oynanan ve Türkiye'nin Almanya'yı 3-2'lik skorla yendiği hazırlık maçındaki performansını FIFA ile yaptığı röportajda değerlendirerek golün ardından neler hissettiğini anlattı.

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KENAN YILDIZ: "ÇIĞLIK ATTIM, GERÇEK DIŞIYDI"

Söz konusu karşılaşmada Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü kaydeden Kenan Yıldız, "Golü attığımda herkesin duygularımı görebildiğini düşünüyorum." dedi ve "Böyle bir şeyin olabileceğini hayal bile edemezsiniz. Özellikle de hayatım boyunca Futbol oynadığım iki ülke arasındaki bir maçta. Gol attıktan sonra kalabalığı duymak inanılmazdı. Sanki neredeyse tüm stadyum Türk taraftarlardan oluşuyormuş gibi hissettim. İki veya üç saniye sonra gol sevincimde çığlık attım. Çok gerçek dışıydı." şeklinde konuştu.

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