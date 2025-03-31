Kenan Yıldız, Tudor’un ilk maçında galibiyeti getirdi: “O artık dokunulmaz” dediler

İtalya Serie A'da zirvenin uzağında kalan ve teknik direktörü Thiago Motta ile yollarını ayıran Juventus, Igor Tudor yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.



Sahasında konuk ettiği Genoa'yı Kenan Yıldız'ın golüyle mağlup eden siyah-beyazlı ekip ilk 4 yarışı için iddiasını sürdürdü.

REKORA ORTAK OLDU

Maçın ardından konuşan milli futbolcu, "Golden dolayı mutluyum. Biz bir takımız ve birlikte çalışmaya devam ediyoruz, galibiyetten dolayı mutluyuz. Tudor yeni bir enerji getirdi ama aynı zamanda Thiago Motta'ya da teşekkür etmek istiyorum" dedi.



Kenan Yıldız ayrıca Serie A'da 3 puanlı sisteme geçilen dönemde Juventus formasıyla 20 yaş altında bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna da ortak oldu. Milli futbolcu, 7 golle Moise Kean'i yakaladı.



"YILDIZ ARTIK DOKUNULMAZ"

Juventus'un galibiyeti sonrası Kenan Yıldız'ın performansı İtalyan basınında geniş yer buldu.



La Gazetta della Sport'ta yer alan haberin başlığı için, "Yıldız artık gerçek bir 10 numara" ifadeleri kullanıldı. Kenan Yıldız'la ilgili ayrıca, "Daha az sınır ve hayal gücü. Dehayı serbest bırakacak daha fazla hareket özgürlüğü. Bu gol, Yıldız'ın futbolunun reklamı niteliğinde" denildi.



NTV Spor'un aktardığı Sportmediaset'teki maç haberinde ise, "Kenan Yıldız'ın oyunu maçın kaderini belirledi. Ceza sahası içinde yaptığı harika vuruşla maçın kilidini açtı" ifadeleri yer aldı.



Tuttosport'uun bugünkü sayısında milli futbolcu için, "Yıldız artık dokunulmaz. Feda edilmemesi gerekiyor ve o, projenin merkezinde" ifadeleri kullanıldı.