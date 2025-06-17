Kenan Yıldız Türk futbol tarihine geçti!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli yıldız Kenan Yıldız, 50 milyon euro piyasa değerine ulaşarak Türk futbol tarihine geçti.

KENAN YILDIZ REKOR KIRDI

Transfermarkt'ın Serie A için yaptığı son piyasa değeri güncellemesinde Kenan'ın değeri 45 milyon eurodan 50 milyon euroya yükseltildi. Bu artışla birlikte Kenan Yıldız, şimdiye kadar bir Türk futbolcunun ulaştığı en yüksek piyasa değerine sahip oyuncu oldu.

Juventus altyapısından A takıma yükseldiği günden bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki futbolcu, özellikle 2024/2025 sezonundaki istikrarlı çıkışıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.