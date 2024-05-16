Kenan Yıldız Türkiye'deki takımını açıkladı

talya'nın Juventus takımında forma giyen A Milli Takımımız'ın genç futbolcusu Kenan Yıldız, TRT Spor'un sorularını yanıtladı.

Kenan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

- Almanya'dayken Juventus'a transfer olmak istiyordum. Onlar da bana en iyi seçeneği sundular. Hemen kabul ettim.

- A Milli Takım'da Almanya'ya attığım golü unutamam. Çünkü o profesyonel olarak attıığım ilk goldü. Soyunma odasına girerken gol attığıma inanamayarak titriyordum.

- Türkiye'de favori takımımı açıklayamam fakat bu sezon Galatasaray şampiyon olacak gibi görünüyor. Süper Lig'de favori oyuncularım Icardi ve Kaan Ayhan.