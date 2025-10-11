Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız için Premier Lig devleri transfer yarışına girdi.

KENAN YILDIZ'A İLGİ ARTIYOR

Kulübüyle sözleşme yenileme görüşmelerine devam eden milli yıldız için her geçen gün Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisi artıyor.

PREMIER LIG DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

Bir süredir Kenan Yıldız'ın performansını yakından takip eden Arsenal ve Chelsea'ye ek olarak Manchester United'ın da devreye girdiği iddia edildi.

MANCHESTER UNITED 90 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Ruben Amorim'i etkileyen genç yetenek için Manchester United 90 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

DEV TEKLİFLER JUVENTUS'UN KARARINI DEĞİŞTİREBİLİR

Juventus sözleşmesinde iyileştirme yaparak Kenan Yıldız'ı takımda tutmak istese de konuşulan astronomik rakamların resmi teklife dönüşmesi halinde nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANAMADI

İtalya'dan gelen son raporlara göre, Torino ekibi her ne kadar Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalama konusunda iyimser olsa da görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı.