Kenan Yıldız'a büyük övgü! "Dışarıdan göremezsiniz"

Juventus'la sözleşmesini 2027'ye dek uzatan Hırvat teknik direktör Igor Tudor, takımın yıldız isimlerinden olan milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

20 yaşındaki oyuncunun takımda çok önemli bir rol üstlendiğini belirten Tudor, "Kenan çok önemli bir oyuncu, çünkü fark yaratan rollerde oynuyor. Taraftarın hoşuna giden şeyler yapıyor; gol atmak asist yapmak gibi. Bu tür oyuncular giderek daha fazla spot ışığı altında, ilgi odağı oluyor. Kenan gibi, Platini-Baggio gibi, 9 ve 10 numara karışımı olan oyuncular giderek daha da azalıyor. Kenan her zaman golü düşünen ve iyi oynamamızı sağlayan oyunculardan biri" ifadelerini kullandı.

"KENAN GİBİ OYUNCULARI ELİNİZDE TUTMALISINIZ"

Kenan Yıldız'ın nadir bir oyuncu olduğunu ve aklında her zaman futbolun olduğunu söyleyen Tudor, "Kenan'ın dışarıdan göremediğiniz bir yeteneği var, o da zihniyeti. Her an topla olmak isteyen, her antrenmanda korkmadan çalışan, kişiliğini geliştiren bir oyuncu. Yeni nesillerde hafife alınacak bir şey değil bu. Karakter dediğimiz şey, kişilik dediğimiz şey giderek daha da azalıyor. Bu zihniyete, bu niteliklere sahip birini bulduğunuzda, Kenan gibi, o oyuncuyu elinizde tutmalısınız." şeklinde konuştu.