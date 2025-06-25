Kenan Yıldız'a dev teklif: Tam üç katı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sergilediği performansla da adından söz ettiren Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız'la ilgili siyah beyazlı kulübün harekete geçtiği öğrenildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre 20 yaşındaki milli yıldızın performansından memnun olan Torino ekibi, genç futbolcunun maaşını yükseltme kararı aldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan'ın mukavelesi 2030 yılına kadar uzatılacak ve maaşı 3 kat artırılacak.

Şu anda kulübünden 1,5 milyon Euro kazanan ay-yıldızlı futbolcunun maaşı da 3 kat artırılarak 4,5 milyon Euro'ya yükseltilecek.

Geçtiğimiz sezon 10 numaralı formanın yeni sahibi olan Kenan, 50 maçta 12 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.

Genç yıldız, 50 milyon Euro'luk piyasa değeriyle şu anda 'en değerli Türk futbolcu' konumunda yer alıyor.