İtalya'da Juventus formasıyla harikalar yaratan Türk futbolunun yükselen değeri Kenan Yıldız'a Sassuolo maçı öncesi eski takım arkadaşı Tarik Muharemovic'ten övgü dolu sözler geldi.

'BİR KEZ BİLE DURDURAMADIM'

Sezon başında 3 milyon Euro karşılığında Juventus'tan Sassuolo'ya transfer olan 22 yaşındaki stoper Muharemovic, Kenan Yıldız ile ilgili şu şekilde konuştu:

“Kenan Yıldız gibi birini daha önce hiç görmedim. Herkesten farklı bir şeyi var. Topu aldığında bambaşka birine dönüşüyor. O dripling… Dizlerini inanılmaz derecede kırarak, hem gücü hem de tekniği birlikte kullanıyor.

Gerçekten onun gibisini görmedim. İlk antrenmanı hatırlıyorum: 6’ya 6 bir maçtı ve onu ben tutuyordum. Bir kez bile durduramadım. Kendi kendime ‘Umarım bundan sonra aynı takımda oluruz’ diye düşündüm.

Ona şimdiden ligde karşı karşıya gelmek için sabırsızlandığımı söyledim; bu sefer onu durdurabilecek miyim görmek istiyorum.”