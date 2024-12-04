Kenan Yıldız’a İngiliz devi talip oldu. Değeri 40 milyon euro

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Kenan Yıldız’a İngiliz devi talip oldu. Değeri 40 milyon euro

Juventus’un golcüsü Kenan Yıldız’a İngiliz devi talip oldu. Sözleşmesi 2029 yılında sona erecek golcü oyuncunun bonservis bedelinin 40 milyon euro olduğu öğrenildi.

Juventus’un genç golcüsü Kenan Yıldız, sezon başından bu yana oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi olurken dev kulüplerin de ilgisini çekti. İtalyan devinin efsanesi Del Piero’nun giydiği 10 numaralı formayı sırtına geçiren genç yıldızın bazı golleri de efsane oyunun attıklarına benzetildi.

Sky Almanya’da çıkan bir habere göre Kenan Yıldız, Manchester United’ın radarına girdi. İngiliz devinin yeni teknik direktörü Ruben Amorim’in yıldız oyuncuyu ısrarla istediği belirtiliyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Kenan Yıldız bu sezon çıktığı 19 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

Kenan Yıldız ile PSG, Liverpool ve Arsenal’in de yakından ilgilendiği belirtiliyor.

Öte yandan Kenan Yıldız’ı listesine Alan Manchester United’ın Theo Hernandes ve Alphonso Devies’e de talip olduğu öğrenildi.

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