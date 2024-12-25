Kenan Yıldız’a İngiliz ve İtalyan devleri talip oldu. İstenen bonservis belli oldu

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Kenan Yıldız’a İngiliz ve İtalyan devleri talip oldu. İstenen bonservis belli oldu

Juventus’un genç golcüsü Kenan Yıldız, İngiliz ve İtalyan devlerini peşine taktı. Golcü oyuncu için Juventus’un istediği bonservis bedeli belli oldu.

Juventus'ta oynayan yıldız futbolcu Kenan Yıldız, sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Milli futbolcuya son olarak Liverpool'un talip olduğu kaydedilirken, İtalyan ekibinin Kenan için istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı.

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus forması ile toplam 24 resmi maça çıktı. Milli oyuncu söz konusu müsabakalarda 4 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 5 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Corriere dello Sport'a göre Juventus, Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi kadrosuna katmak için milli futbolcu Kenan Yıldız'ı 40 milyon Euro karşılığında satabilir.

Öte yandan haberin detayında Liverpool, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Kenan Yıldız'ın Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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