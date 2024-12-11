Kenan Yıldız’a Premier Lig kancası. Bonservisi belli oldu

Juventus’un genç golcüsü Kenan Yıldız’a Premier Lig ekiplerinin ilgisi sürüyor. Sezon başından bu yana oynadığı futbolla İtalyan taraftarların sevgilisi olan yıldız oyuncuya Chelsea ve Manchester United talip olmuştu. İngiliz basınında çıkan haberlere göre 19 yaşındaki oyuncuya bir İngiliz kulübü daha kancayı taktı. Buna göre, Aston Villa, Kenan Yıldız’a talip oldu.

İngiliz kulübünün Kenan Yıldız için sezon sonunda teklif yapmayı planlıyor. 19 yaşındaki golcünün Juventus’tan ayrılması çok zor ihtimal olarak görülürken İtalyan devinin talep ettiği bonservisin 66 milyon sterlini bulduğu öğrenildi.

Bayern Münih altyapısından Juventus’a transfer olan Kenan Yıldız, son 2 sezondur İtalyan devinde A Takım’da forma giyiyor. Bu sezon başından itibaren 10 numaralı formayı giyen Kenan Yıldız’ın sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.