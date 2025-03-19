Kenan Yıldız’a Premier Lig kulübü talip oldu: Juventus bonservisi açıkladı

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Kenan Yıldız’a Premier Lig kulübü talip oldu: Juventus bonservisi açıkladı

Juventus’un golcü oyuncusu Kenan Yıldız’a Premier Lig’den talip çıktı. İtalyan ekibi genç golcü için bonservisi belirledi.

Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen ve performansıyla adından sıkça söz ettiren milli futbolcu Kenan Yıldız, birçok Avrupa ekibinin transfer listesinde yer alıyor.

İtalyan basını, genç futbolcuyla ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Habere göre; İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa Kenan Yıldız'la yakından ilgileniyor.

Juventus'un Kenan Yıldız'ı önemli bir oyuncu olarak gördüğü ancak 'satılamaz' olarak değerlendirmediği, milli futbolcunun bonservisini 75-80 milyon euro arasında bir değere koyduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in, Juventus yetkilileri ve Kenan Yıldız'ın ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

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