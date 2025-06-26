Kenan Yıldız'dan 10 numara gönderme: Fark var!

Kenan Yıldız, Türk futbolunun yükselen yıldızlarındna biri. Hem milli takımda hem de Juventus formasıyla birbirinden başarılı maçlar çıkaran 20 yaşındaki futbolcu, stili ve giydiği 10 numaralı forma nedeniyle İtalyanların efsanesi Alessandro Del Piero'ya benzetiliyor. Ancak Gazzetta dello Sport'a konuşan Kenan Yıldız'a göre bu benzetme doğru değil. Milli futbolcunun yaptığı açıklamalar özetle şöyle...

Kendine inanmak önemli: Takımın sembol isimlerinden biri olmak bana büyük bir güven veriyor ve yeteneklerime olan inancımı artırıyor. Ne yapmam gerektiğini biliyorum, takıma yardım etmek için her gün çalışıyorum. Kendinize inanmak önemlidir, zirvedeki her zorlukla yüzleşmenize yardımcı olur.

Del Piero'yu çok inceledim, farklı insanlarız: Forma numarama veya diğer etmenlere bakmıyorum, sadece kendi hikayemi yaratmak istiyorum. Del Piero'yu çok inceledim, ne yaptığını biliyorum ama biz iki farklı insanız. Her birimiz kendi yolumuzu çiziyoruz.

Şimdiki zamanın tadını çıkarıyorum: Hayatım boyunca Juventus'ta kalmak benim için bir hayal olurdu ancak futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz. Geleceği çok fazla düşünmeden şimdiki zamanın tadını çıkarmayı tercih ederim.