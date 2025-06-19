Kenan Yıldız'dan büyük başarı! Serie A'da sezonun golü seçildi

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Kenan Yıldız'dan büyük başarı! Serie A'da sezonun golü seçildi

İtalya Serie A'da 2024-2025 sezonunun en güzel golü belli oldu. Juventus forması giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız, Torino'ya attığı golle bu ödülün sahibi oldu. İşte detaylar...

Juventus formasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın ligin 20. haftasında Torino'ya attığı gol, İtalya Serie A'da "Sezonun golü" seçildi. Ligin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncunun Torino derbisinde kaydettiği golün sosyal medya kanallarında taraftarlar tarafından en çok oylanan gol olduğu ifade edildi.

Kenan, bu golle daha önce "Ayın golü" ödülünün de sahibi olmuştu.

İşte o gol;

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