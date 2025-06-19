Kenan Yıldız'dan büyük başarı! Serie A'da sezonun golü seçildi

Juventus formasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın ligin 20. haftasında Torino'ya attığı gol, İtalya Serie A'da "Sezonun golü" seçildi. Ligin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncunun Torino derbisinde kaydettiği golün sosyal medya kanallarında taraftarlar tarafından en çok oylanan gol olduğu ifade edildi.

Kenan, bu golle daha önce "Ayın golü" ödülünün de sahibi olmuştu.

İşte o gol;