İtalya Serie A’nın köklü kulüplerinden Juventus dikkat çekici bir projeye imza attı.

Torino ekibi, Adidas'ın uzun yıllar Juventus kaptanlığını yapan ve kulübün simge isimlerinden biri olan Alessandro Del Piero’ya ithafen hazırladığı özel maç önü formasını kamuoyuna tanıttı.

TANITIMDA GEÇMİŞ VE GELECEK AYNI KAREDE

Hazırlanan tanıtım filminde Juventus’un efsane ismi Alessandro Del Piero ile kulübün sıkça kendisine benzetilen yeni 10 numarası Kenan Yıldız birlikte kamera karşısına geçti.

Geçmişle geleceği buluşturan bu sahne, Juventus’un 10 numaralı formaya yüklediği anlamı ve Kenan Yıldız'a verdiği değeri gözler önüne serdi.

O ANLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Taraftarlar, iki ismi aynı karede görmenin heyecanını sosyal medyada yoğun ilgiyle paylaştı.

Tanıtım videosunun en çok konuşulan anı ise Del Piero ile Kenan Yıldız arasında geçen kısa ama anlamlı diyalog oldu.

Kenan Yıldız, Del Piero’nun yer aldığı bir tabloyu incelerken yanına yaklaşan efsane kaptanın, “Ne düşünüyorsun?” sorusuna tebessüm ederek “Fena değil” yanıtı verdi.

Aldığı cevap karşısında gülümseyen Del Piero'nun Kenan Yıldız ile bu sekansı sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.