İtalya Serie A'nın 14. haftasında Napoli ile Juventus karşı karşıya geldi.

Dev maçta Höjlund'ın 7. dakikada attığı golle ev sahibi Napoli 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

İlk yarı Napoli'nin üstünlüğüyle sona ererken ikinci yarıda sahneye çıkan Kenan Yıldız attığı golle bir kez daha adından söz ettirdi.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Weston McKennie'nin pasında dar açıdan yaptığı tek vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderen milli yıldız skoru eşitledi.

Üst üste ikinci maçında 3. golünü atan Kenan Yıldız Serie A'daki gol sayısını da 5'e çıkardı.

Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ı 76'de oyundan alırken Napoli iki dakika sonra bir kez daha Höjlund ile öne geçti ve dev mücadele 2-1 ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.