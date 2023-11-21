Kenan Yıldız'dan sonra Almanya'dan yeni hedef Can Uzun. Montella istiyor

A Milli Takımımız'ın Almanya'yı yendiği maça 18 yaşındaki Almanya doğumlu Kenan Yıldız'ın damga vurmasından sonra gözler diğer Türk gençlerine çevrildi.

Kenan Yıldız gibi Almanya'da doğan ve 18 yaşında olan Can Uzun'un Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın hedefindeki yeni isim olduğu ileri sürüldü.

Alman basınından Sport 1, Montella'nın Can Uzun'u özellikle istediğini ve mart ayındaki milli maç için yapılacak kampa çağıracağını yazdı.

Haberde Can Uzun'un, Kenan Yıldız ile yakın arkadaş olduğu ve bu nedenle de Türk Milli Takımı'nı tercih edebileceği belirtildi.

Almanya Futbol Federasyonu'nun da Kenan Yıldız'dan sonra Can Uzun'u da kaptırmamak için hadrekete geçtiği iddia edildi.

Bundeslia 2'de yer alan Nürnberg'te bu sezon 15 maçta sahaya çıkan Can Uzun, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

Can Uzun ofansif orta saha veya santrfor olarak görev yapıyor.