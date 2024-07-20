Kenan Yıldız'dan sürpriz Juventus kararı

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Kenan Yıldız'dan sürpriz Juventus kararı

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'un kendisine önerdiği yeni sözleşmeyi maaşını az bulduğu için reddetti.

İtalyan devi Juventus, gelecekte büyük umutlar bağladığı genç futbolcu Kenan Yıldız ile yeni bir sözleşme yapmak istiyor. Ancak işler beklediği gibi gitmedi. Nisan ayında Kenan Yıldız’ın menajeriyle yapılan olumlu görüşmelere rağmen, genç oyuncu yeni teklifi kabul etmedi.

Corriere dello Sport’un haberine göre, Juventus, Kenan Yıldız’a mevcut maaşının dört katını teklif etti. Yani 300 bin euro olan maaşı, yıllık 1.2 milyon euroya çıkarılacaktı. Ancak Kenan Yıldız, bu teklifi az buldu ve reddetti.

Genç futbolcunun daha iyi şartlarla sunulan bir sözleşme istediği belirtiliyor. Juventus, Kenan Yıldız’ın takım için gelecekte önemli bir figür olacağına inanıyor ve bir sonraki adımını merakla bekliyor.

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