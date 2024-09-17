Kenan Yıldız'dan tarihe geçen gol

Şampiyonlar Ligi’nde sezonun açılış maçında Juventus sahasında PSV ile karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu’nda oynanan mücadelede İtalyan ekibinde forma giyen Kenan Yıldız'dan harika bir gol geldi.

Karşılaşmanın 21. Dakikasında ceza sahasının solundan içeriye giren Kenan Yıldız uzak köşeye falsolu müthiş bir gol attı.

GOLÜ TARİHE GEÇTİ

Kenan Yıldız bu gol ile birlikte maçta perdeyi açarken kariyerindeki ilk şampiyonlar golünü kaydetmiş oldu. Bu sezon yeni formatta düzenlenen ilk Şampiyonlar Ligi’nin ilk golü olarak da tarihe geçti.