Kenan Yıldız'dan tarihe geçen gol

Kaynak: Haber Merkezi
Kenan Yıldız'dan tarihe geçen gol

PSV karşısında Juventus'u öne geçiren Kenan Yıldız Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında gol atan ilk isim oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde sezonun açılış maçında Juventus sahasında PSV ile karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu’nda oynanan mücadelede İtalyan ekibinde forma giyen Kenan Yıldız'dan harika bir gol geldi.

Karşılaşmanın 21. Dakikasında ceza sahasının solundan içeriye giren Kenan Yıldız uzak köşeye falsolu müthiş bir gol attı.

GOLÜ TARİHE GEÇTİ

Kenan Yıldız bu gol ile birlikte maçta perdeyi açarken kariyerindeki ilk şampiyonlar golünü kaydetmiş oldu. Bu sezon yeni formatta düzenlenen ilk Şampiyonlar Ligi’nin ilk golü olarak da tarihe geçti.

Son Haberler
Galatasaray derbi öncesi şov yaptı
Galatasaray derbi öncesi şov yaptı
İmamoğlu'ndan 'Beyoğlu' tepkisi: Partizan akıl
İmamoğlu'ndan 'Beyoğlu' tepkisi: Partizan akıl
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen çocuklar anısına Katar'da binlerce oyuncak ayı sergilendi
Ölen çocuklar anısına binlerce oyuncak ayı sergilendi
Galatasaray'a orta sahadan gol. Görenler şaştı kaldı
Galatasaray'a orta sahadan gol. Görenler şaştı kaldı
Galatasaray farkı 3'e çıkardı
Galatasaray farkı 3'e çıkardı