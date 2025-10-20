Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Arda Güler'li Real Madrid, Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'u Santiago Bernabeu'da ağırlayacak.

Bu dev maç öncesi Kenan Yıldız UEFA'nın resmi sitesine demeç verdi.

Juventus'taki kariyerine dair özel açıklamalarda bulunan Kenan Yıldız'ın röportajı şu şekilde:

"FORMADAKİ NUMARA OYNAMIYOR"

UEFA: Juventus’un büyük bir tarihi var. On numaralı formayı giymek senin için ne ifade ediyor?

Kenan Yıldız: "İlk başta kendi kendime “Aman Tanrım, on numarayla başa çıkabilecek miyim?” diye düşündüm. Ama sonrasında buna fazla takılmadım. Sadece o formayı istedim; parlamak ve futbolun tadını çıkarmak için. Dürüst olmak gerekirse, formadaki numara oynamıyor, sahada oynayan benim. Bu yüzden her zaman elimden gelenin en iyisini vermek, neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Şimdiye kadar her şeyin iyi gittiğini umuyorum ve böyle devam etmeyi diliyorum."

"KARŞILAŞTIRMALARDAN HOŞLANMAM"

UEFA: Avrupa’nın en iyi genç yeteneklerinden biri olarak görülüyorsun. Bu senin için ekstra bir motivasyon mu?

Kenan Yıldız: "Elbette, bu büyük bir motivasyon. Ama ben her zaman kendime odaklanırım. Karşılaştırmalardan çok hoşlanmam. Ben benim, kimseye benzemem. Bu yüzden sadece kendime bakarım."

"ÇOCUKKEN HEP ORADA OLMAYI HAYAL EDERDİM"

UEFA: Dünya futbolunun en büyük isimleriyle karşılaşacak olmak seni heyecanlandırıyor mu?

Kenan Yıldız: Kesinlikle evet. Bu beni çok heyecanlandırıyor çünkü çocukken hep orada olmayı hayal ederdim, şimdi ise o isimlerin arasında benim de adım geçiyor. Bu yüzden bu durum büyük bir gurur ve inanılmaz bir duygu.

"BİR HAYALİN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİ GİBİ"

UEFA: İlk kez Real Madrid’e karşı oynayacaksın ve bunu Santiago Bernabéu’da yapacaksın. Heyecanlı mısın?

Kenan Yıldız: Evet, gerçekten harika bir duygu. Her çocuk o stadyumda oynamayı hayal eder. Bence dünyanın en güzel statlarından biri ve şimdi orada oynayacak olmak, bir hayalin gerçeğe dönüşmesi gibi. Böylesine büyük bir kulübe karşı Şampiyonlar Ligi maçına çıkmak inanılmaz bir şey. Umarım her şey yolunda gider ve çok iyi bir maç çıkarırım.

"KENDİ HİKAYEMİ YAZMAK İSTİYORUM"

UEFA: Santiago Bernabéu denince, Alessandro Del Piero’nun o statta attığı ünlü iki gol akla geliyor. On numaralı Juventus formasını giyerken neler hissediyorsun? Özellikle attığın goller Del Piero’nunkilere benzetildiğinde ne düşünüyorsun?

Kenan Yıldız: Bu muhteşem bir his. On numaralı forma her çocuğun hayalidir ve ben şu anda o formayı, böyle bir kulüpte sırtımda taşıyorum. Her zaman söylüyorum, benimle onun arasında yapılan karşılaştırmalardan hoşlanmıyorum. Çünkü o bir efsane, kariyerini tamamladı; ben ise yolun henüz başındayım. Kendi hikâyemi yazmak istiyorum. Ama evet, o her zaman hayranlık duyduğum bir isimdi ve şimdi onun formasını bu kulüpte giyebildiğim için çok gururluyum.