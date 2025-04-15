Kenan Yıldız’ın geleceği Şampiyonlar Ligi’ne bağlı

İtalya Serie A'da istediği gibi bir sezon geçiremeyen Juventus'ta, Kenan Yıldız'ın gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerini peşine taktı.

Manchester City, Manchester United ve Chelsea'nin peşinde koştuğu milli yıldız için İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Football Italia'da yer alan habere göre İtalyan devi, Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği takdirde, Kenan Yıldız'ı satmayı düşünüyor.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre ise Rasmus Hojlund'u kadrosuna katmak isteyen Juventus'un bu transfere kaynak yaratmak için milli oyuncuyu göndermeyi planlıyor.

Bu sezon Juventus formasıyla 44 resmi maça çıkan Kenan Yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.