Kenan Yıldız sezonun takımına seçildi: FC25'te TOTS kartı büyüledi

Juventus forması giyen Türkiye A Milli Takımı oyuncusu Kenan Yıldız, FIFA 25'in Team of the Season (TOTS) kartları arasında 91 genel reytingle yer aldı. 185 cm boyundaki ve sağ ayaklı sol kanat oyuncusu, 5 yıldızlık beceri hareketi ve 4 yıldızlık zayıf ayağı ile oyundaki tüm teknik hareketleri gerçekleştirebiliyor.

EA Sports tarafından yayımlanan kartta Kenan’ın hız puanı 95, şut puanı 90, pas puanı 89 ve top sürme puanı ise 91 oldu. Özellikle bitiricilikteki 91 puanı ve 93 vizyonu, onu sanal sahalarda etkili kılıyor. "Finesse Shot", "Chip Shot" ve "Flair" gibi özel oyun tarzlarına sahip olması, hücum aksiyonlarında çeşitlilik sunuyor.

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Defansif anlamda ortalama değerlere sahip olan Kenan, fiziksel olarak ise 84 puan alarak dayanıklılığını ortaya koyuyor. Sıçrama puanı 92, dayanıklılık 90 ve güç 88 olarak belirlenmiş. En uygun kimya stili "Basic" olarak öne çıkıyor.

2005 doğumlu futbolcu, daha önce 70 ile 90 arasında değişen dört özel karta sahipti. Bu sezonki kartı, en yüksek reytingli versiyonu olarak öne çıkıyor. FIFA Ultimate Team verilerine göre bugüne kadar 629 maçta kullanıldı ve maç başına ortalama 0.833 gol katkısı sağladı.