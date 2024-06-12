Kenan Yıldız'ın yeni hocası açıklandı

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Kenan Yıldız'ın yeni hocası açıklandı

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, teknik direktörlük görevi için Thiago Motta ile anlaştı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta teknik direktörlük görevine 41 yaşındaki Thiago Motta getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İtalyan teknik adamla 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşme imzalandı." denildi.

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Motta, antrenörlük kariyerine 2018 yılında futbolculuk kariyerini noktaladığı Paris Saint Germain'in altyapı takımında başladı.

İtalya'daki teknik direktörlük yolculuğu ise 2019'da Genova ile başlarken ardından Spezia ve Bologna'da takımın başında görev aldı.

Juventus, teknik direktör Allegri'yi 'kulübün değerleriyle bağdaşmayan davranışları' nedeniyle görevinden almıştı.

Atalanta ile oynanan İtalya Kupası finalinde 90+5'te kırmızı kart gören Allegri ceket ve kravatını saha kenarında çıkartıp yere atarak soyunma odasına gitmişti.

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