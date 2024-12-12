Kenan Yıldız'lı Juventus, Manchester City'yi devirdi UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. Haftasında Juventus, Manchester City'yi 2-0 Yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftası bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. İtalyan kulübü Juventus, evinde konuk ettiği Manchester City'yi 2-0 mağlup etti. Maçın 53. dakikasında Dusan Vlahovic’in golüyle öne geçen Juventus’un asistini ise Kenan Yıldız yaptı. İkinci golü ise 75. dakikada Weston McKennie kaydetti. City'de Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ise 90 dakika boyunca sahada yer aldı.

Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde: