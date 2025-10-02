Kenan Yıldız'lı Juventus'a son dakika şoku!

Büyük heyecana sahne olan Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası bugün oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı.

JUVENTUS SON DAKİKADA YIKILDI

Geceye Milli oyuncu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği İtalyan devi Juventus'un Villarreal ile deplasmanda oynadığı karşılaşma damgayı vurdu.

Nefes kesen mücadelede ilk yarıyı Mikautadze'nin golüyle 1-0 geride kapatan Juventus ikinci yarının başında Gatti ve Conceiçao'nun golleriyle geri dönüşe imza atarak öne geçti. Ancak karşılaşmada son dakikalarda büyük baskı yiyen Torino ekibi eski oyuncusu Veiga'nın attığı kafa golüyle 2 puanı İspanya'da bıraktı.

İSPANYA'DA SENARYO TERSTEN YAZILDI

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Borussia Dortmund karşısında son dakikalarda attığı 2 golle beraberliği kurtaran Juventus bu kez son dakika golüyle galibiyetten oldu ve 2 haftada 2 puan toplayabildi.

Şampiyonlar Ligi 2. haftasında bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Karabağ 2-0 Kopenhag

Union SG 0-4 Newcastle

Arsenal 2-0 Olympiakos

Barcelona 1-2 PSG

Dortmund 4-1 Athletic Bilbao

Leverkusen 1-1 PSV

Monaco 2-2 Manchester City

Napoli 2-1 Sporting

Villarreal 2-2 Juventus