Kenan'dan Juventus taraftarına duygusal mesaj

Milli takımımızın son yıllarda yükselen değerlerinden Kenan Yıldız, takımı Juventus'un Monza ile karşılaştığı maçta doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kenan, "Gerçek niyetimi aşan bir hareketti" ifadelerini kullanarak taraftarlardan bir kez daha özür diledi.

Kenan, sosyal medayadan yaptığı açıklamada taraftarlara şöyle seslendi:

Dün gece sahada yaşananlardan dolayı derin bir üzüntü duyuyorum. Rakibime bu şekilde vurmak gibi bir niyetim yoktu ve kendisinden özür diliyorum. Bu hareketin gerçek niyetlerimi aşan bir jest olduğunu ve futbolu yaşama biçimimi ya da karakterimi yansıtmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Yaşananlardan dolayı takım arkadaşlarımdan, teknik direktörümden, kulüp çalışanlarından, kulüpten ve taraftarlardan da tekrar özür dilemek istiyorum. Bu zor durumda bile verdikleri destek için hepsine teşekkür ediyorum.

Pazar günü oynanan Serie A maçında, Kenan'ın Alessandro Bianco'ya kasıtlı dirsek atması VAR incelemesi sonrasında tespit edilerek cezalandırıldı. Genç oyuncu, maç bitiminde sahada da taraftarlara özür dilemişti.

Spor Mahkemesi'nin iki maç ceza vermesi bekleniyor. Bu durumda Juventus, üst sıralar için kritik öneme sahip Bologna ve Lazio deplasmanlarında Kenan Yıldız'dan yoksun olacak.

Bu sezon toplam 46 maçta forma giyen Kenan Yıldız, sekiz gol atıp beş asist yaptı. 19 yaşındaki yıldız, yeni teknik direktör Igor Tudor yönetiminde beş maçta iki gol kaydetti. Genç yeteneğin Juventus ile olan sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek. Milli oyuncumuzun piyasa değeri hızla yükselirken, kulüp yönetimi genç oyuncunun gelişiminden memnun.