Kenarda altını olan bayram edecek. İslam Memiş tarih verdi!

Altın ve para piyasaları hakkındaki tahminleriyle gündeme gelen İslam Memiş altın, gümüş, borsa ve döviz kurlarının yeni dönemdeki izleyeceği rotalarından bahsetti.

Borsa İstanbul 100 endeksinin 9 bin 969 puan seviyesinde olduğunu ifade eden Memiş "Yüzde 1'lik bir yükseliş var. 10 bin puan seviyesinin üzerinde bu haftada bir atak gerçekleştiremedi. Ancak 10 bin 200 puan seviyesi ile alakalı veya yukarıdaki direnç seviyeleri ile alakalı beklenti pozitif yönde devam ettiği için ben düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Memiş, döviz için ise "Yine baskılanma ve yatay bir süreç var karşımızda ama gıdım gıdım yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyor. 35 lira 55 kuruş seviyesinde olan bir dolar TL kuru var karşımızda. Serbest piyasalarda 35 lira 49 lira. Yine resmi kur tarafından daha ucuz bir döviz bulmak isteyen yatırımcılar serbest piyasalarda dövizin daha ucuz olduğunu bilmesi gerekiyor. Euro TL kuru 36 lira 58 kuruş seviyesinde serbest piyasalarda. 36 lira 52 kuruş seviyesinde. Yine bu tarafta düşük bir kur görmeye devam ediyoruz” dedi.

Ons altında yaşanan düşüşe vurgu yapan Memiş, "2 bin 650 dolar ilk destek seviyesi, devamında 2 bin 600 dolar seviyesini tekrar beklemeye devam ettiğimden dolayı yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. 2 bin 600 dolar seviyesine belki 2 bin 580 dolar seviyesine kadar geri sarkma ihtimali var" dedi.

Memiş, gram altında her ay bir rekor geleceğine vurgu yaparak, "Ons altında bir düşüş beklediğim için gram altın tarafında tekrar 3bin 80 lira seviyesinin altında sarkmalar beklediğimi söyleyebilirim. Nakite ihtiyacı olmayan arkadaşlarımız elindeki altınlara sahip çıksın "Çünkü yine gram altın tarafında her ay yeni bir rekor denemesi göreceğiz. 3 bin 200-3 bin 300 lira 3 bin 500'e kadar temmuz ayına kadar bir yükseliş göreceğiz. Ama asıl kırılmayı Temmuz ayı itibariyle yapacağız" ifadelerini kullandı.