Kenarda altını olan paraya para demeyecek! İşte son durum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kenarda altını olan paraya para demeyecek! İşte son durum

Altın fiyatları ülkeler arası yaşanan gerilimlerden de etkileniyor. Son günlerde altın da görülen dalgalı seyir vatandaşları da endişelendiriyor. Yatırımcılar ve birikimini altından yana değerlendirmek isteyenler yakında takibi sürdürüyor. Peki altında son durum ne?

Altın piyasası Son günlerde yaşanan gelişmelerden de etkilenerek dalgalı bir seyirin içerisinde bulunuyor. Hafta sonu kapanışında gram altın 4123 TL de seyrederken alış fiyatı güncel olarak 4202 TL’ye kadar yükseldi çeyrek altın ise alış fiyatı 6830 TL’den işlem görüyor..


ALTINDA SON DURUM


ALTIN (TL/GR)
Alış: 4.202,41 | Satış: 4.203,63

22 Ayar Bilezik
Alış: 3.840,67 | Satış: 3.881,11


Altın (ONS)
Alış: 3.357,37 | Satış: 3.358,55

Altın ($/kg)
Alış: 107.397,00 | Satış: 107.426,00

Altın (Euro/kg)
Alış: 122.119,00 | Satış: 122.152,00

Cumhuriyet Altını
Alış: 27.236,00 | Satış: 27.806,00

Yarım Altın
Alış: 13.660,00 | Satış: 13.967,00

Çeyrek Altın
Alış: 6.830,00 | Satış: 6.983,00

Reşat Altını
Alış: 27.268,47 | Satış: 27.838,95

Kulplu Reşat Altını
Alış: 27.270,69 | Satış: 27.841,20

22 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 3.811,03 | Satış: 4.069,75

18 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 3.067,76 | Satış: 3.068,65

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