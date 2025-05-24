Kenarda altını olan paraya para demeyecek! İşte son durum

Altın piyasası Son günlerde yaşanan gelişmelerden de etkilenerek dalgalı bir seyirin içerisinde bulunuyor. Hafta sonu kapanışında gram altın 4123 TL de seyrederken alış fiyatı güncel olarak 4202 TL’ye kadar yükseldi çeyrek altın ise alış fiyatı 6830 TL’den işlem görüyor..



ALTINDA SON DURUM



ALTIN (TL/GR)

Alış: 4.202,41 | Satış: 4.203,63

22 Ayar Bilezik

Alış: 3.840,67 | Satış: 3.881,11



Altın (ONS)

Alış: 3.357,37 | Satış: 3.358,55

Altın ($/kg)

Alış: 107.397,00 | Satış: 107.426,00

Altın (Euro/kg)

Alış: 122.119,00 | Satış: 122.152,00

Cumhuriyet Altını

Alış: 27.236,00 | Satış: 27.806,00

Yarım Altın

Alış: 13.660,00 | Satış: 13.967,00

Çeyrek Altın

Alış: 6.830,00 | Satış: 6.983,00

Reşat Altını

Alış: 27.268,47 | Satış: 27.838,95

Kulplu Reşat Altını

Alış: 27.270,69 | Satış: 27.841,20

22 Ayar Altın TL/Gr

Alış: 3.811,03 | Satış: 4.069,75

18 Ayar Altın TL/Gr

Alış: 3.067,76 | Satış: 3.068,65