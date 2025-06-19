Kenarda altını olanlara yeni hamle fırsatı!

Ekonomik dalgalanmalar ve piyasadaki hareketlilige rağmen altın hala birikimi olan birikimini değerlendirmek isteyen bir çok vatandaş ve yatırımcı tarafından güvenli liman olarak görülüyor ancak son dönemde yaşanan hareketlilik vatandaşları da endişelendirdi.

TGRT Haber'e konuşan Ergezen küresel piyasalara değinerek, Fed’in de İsrail-İran savaşına atıf yaptığını ve tarife savaşlarının enflasyonu artırabileceğini belirtti. “Faiz indirimi ihtimalini düşük görüyorum ancak çok düşük bir ihtimalle 100 baz puanlık bir indirim olabilir” değerlendirmesinde bulundu.



Savaşın etkilerinin henüz tam olarak görülmediğini ifade eden Ergezen, “Doğalgaz fiyatlarında hafif bir artış var ancak etkiler daha yeni başlıyor. Bunun yansıması ne olacak, önümüzdeki günlerde göreceğiz. MB oldukça istikrarlı ve piyasayla barışık bir şekilde ilerliyor. Bu nedenle sürpriz bir karar beklemiyorum” dedi.

Savaşın etkileri, maliyetler ve enflasyon verilerinin faiz kararını etkileyeceğini vurgulayan Ergezen, ekonomide bir daralma gözlemlendiğini belirterek, “Daha sağlıklı bir karar bir sonraki toplantıda alınacaktır” ifadelerini kullandı.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI NASIL SEYREDECEK?

Altın fiyatlarındaki yükselişe de değinen Ergezen, “2025’te altın fiyatları çok hızlı yükseldi. En büyük nedeni Trump’tı. Tarife savaşları bu yükselişi getirdi. Nisan’dan bu yana söylüyorum, ons altın için 3350 seviyesi önemli bir referans. Fiyat bu seviyenin etrafında dolaşıyor” dedi.

Son iki haftada altın yerine alternatif taleplerin oluştuğunu belirten Ergezen, “Çin’de platin alımları arttı, bu da fiyatlara yansıdı. Rüzgar hâlâ ons altından yana olsa da yatırımcılar alternatiflere yöneliyor. Altın-gümüş rasyosu 106 seviyesinden 92’ye geriledi. Ons altına olan talep güçlü, ancak yükselişler aynı zamanda satış fırsatı olabilir. Yeni alım yapacak yatırımcılar için 3350 ya da 3300 seviyeleri alım noktası olabilir” dedi.