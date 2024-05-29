Kendall Jenner ve sevgilisi otelden gizlice çıkarken yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Kendall Jenner ve sevgilisi otelden gizlice çıkarken yakalandı

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner ve şarkıcı sevgilisi Bad Bunny, Pazar günü Miami'deki bir otelden gizlice çıkarken görüldü.

28 yaşındaki model, ilk olarak gri yoga pantolonu, uyumlu bir üst ve siyah güneş gözlüğü takarak otoparkı kullanarak gizlice otelden çıkmaya çalışırken fotoğraflandı.

30 yaşındaki Bad Bunny, beyaz düğmeli, sarı şortlu ve siyah-sarı gözlüklü kombiniyle kız arkadaşının hemen ardından geldi.

fgd.jpg

Bu yeni görüntü, bir restoranda görülmesinden iki gün sonra gerçekleşti.

Çifti gören bir kişinin dediğine göre ikili Cuma günü VIP bölümünde yaklaşık bir saat 20 dakika yemek yediler.

fdg.jpg​​​​​​​

Gece yarısı civarında restorandan aceleyle çıktıkları bildirildi.

Jenner ayrıca sadece bir hafta önce Bad Bunny'nin Orlando, Florida'daki konserine de katılmıştı.

kendall-jenner-on-and-off-82780121.webp

Son Haberler
Ünlü çift geceliği 100 bin TL’lik villada kaldı. İçinde yok yok... Magazin
Ünlü çift geceliği 100 bin TL’lik villada kaldı. İçinde yok yok...
Singapur uçağının türbülans nedeni belli oldu Dünya
Singapur uçağının türbülans nedeni belli oldu
Dursun Özbek'in gözü karardı Spor
Dursun Özbek'in gözü karardı
Kılıçdaroğlu'na sorulamayan soruları yayınladı: Medyaradar Kemal Bey’in yoldaş gazetecilerini açıkladı Gündem
Kılıçdaroğlu'na sorulamayan soruları yayınladı: Medyaradar Kemal Bey’in yoldaş gazetecilerini açıkladı
Bafra pidesinin sırrı ortaya çıktı. Dünyanın en iyi ekmeği seçilmişti Yaşam
Bafra pidesinin sırrı ortaya çıktı. Dünyanın en iyi ekmeği seçilmişti
Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber Magazin
Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber
Sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın çıkacağı tarih belli oldu Gündem
Sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın çıkacağı tarih belli oldu