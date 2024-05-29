Kendall Jenner ve sevgilisi otelden gizlice çıkarken yakalandı

28 yaşındaki model, ilk olarak gri yoga pantolonu, uyumlu bir üst ve siyah güneş gözlüğü takarak otoparkı kullanarak gizlice otelden çıkmaya çalışırken fotoğraflandı.

30 yaşındaki Bad Bunny, beyaz düğmeli, sarı şortlu ve siyah-sarı gözlüklü kombiniyle kız arkadaşının hemen ardından geldi.

Bu yeni görüntü, bir restoranda görülmesinden iki gün sonra gerçekleşti.

Çifti gören bir kişinin dediğine göre ikili Cuma günü VIP bölümünde yaklaşık bir saat 20 dakika yemek yediler.

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Gece yarısı civarında restorandan aceleyle çıktıkları bildirildi.

Jenner ayrıca sadece bir hafta önce Bad Bunny'nin Orlando, Florida'daki konserine de katılmıştı.