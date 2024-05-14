Kendi baklavanızı kendiniz evde yapabilirsiniz; İşte bayramlık baklavanın hazırlanışı

Bu kolay ve pratik tarifle evinizde enfes bir baklava yapabilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, evde lezzetli bir baklava yapmak isteyenler için pratik bir tarif paylaşmak istiyoruz. Bu tarif sayesinde, misafirlerinizi enfes bir tat ile ağırlayabilirsiniz.

Hazır Yufkadan Kolay Baklava Tarifi İçin Malzemeler

1 paket baklavalık yufka (40 adet oluyor içinde)

3-4 su bardağı dövülmüş ceviz

1,5 su bardağı sıvı yağ

200 gr tereyağı

şerbeti İçin ;

4 su bardağı su

3 su bardağı şeker

Hazır Yufkadan Kolay Baklava Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce şerbetini hazırlıyoruz. Şeker ve su kaynatılır. Bir kaç dk kaynadıktan sonra altı kapatılır. Soğuması için kenara alınır. Fırın tepsisi yağlanır. Yufkalardan biri tepsiye serilir. Üzerine ceviz serpilir. İkinci yufka üzerine serilir ve sıvı yağ gezdirilir. Üçüncü yufka serilip ceviz serpilir. Dördüncü yufka serilip sıvı yağ gezdirilir. Bu şekilde bir ceviz bir sıvı yağ olmak üzere tüm yufkalara sırasıyla aynı işlem uygulanır. En sonra yufka serildiğinde üzerine bir şey koymuyoruz. Ve baklavamızı dilimliyoruz. Ayrı bir yerde tereyağını eritiyoruz. İlk sıcaklığı geçince soğumadan dilimlediğimiz baklavanın üzerine döküyoruz. 180-200 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkan baklavanın ilk sıcaklığı geçince soğumuş olan şerbetimizi döküyoruz. Baklavamız şerbetini iyice çekip dinlendikten sonra servise hazırdır.

Hazır yufka ile yapılan baklava tarifiyle, kendi ellerinizle enfes bir lezzet hazırlamak artık çok daha kolay. Bayram sofralarınıza bu lezzetli baklavaları hazırlayarak sevdiklerinizi mutlu edebilir ve geleneksel tatları yaşatabilirsiniz. Afiyet olsun!

Kaynak: nefisyemektarifleri.com, youtube.com