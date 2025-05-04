Kendi bedenini zehirledi, bilime yol açtı! Çığır açan deney

ABD’nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Tim Friede, 18 yıl boyunca kendi bedenine yılan zehri enjekte ederek ve yılanlara kendisini kasıtlı olarak ısırtarak bağışıklık geliştirdi. Bu olağanüstü deneyimi, bilim insanlarının 19 farklı zehirli yılan türüne karşı etkili bir panzehir geliştirmesi için ilham kaynağı oldu.

FARELER ÜZERİNDE TEST EDİLDİ

BBC’nin haberine göre, Friede’nin bağışıklık sistemi üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen antivenom, şu ana kadar yalnızca fareler üzerinde test edildi. Araştırmacılar, insan deneylerine geçişin birkaç yıl sürebileceğini ifade etti.

UZMANDAN EŞİ BENZERİ OLMAYAN DENEYİM

Bağışıklık uzmanı Jacob Glanville, “Tim’in bu konudaki deneyimi eşi benzeri olmayan bir nitelik taşıyor. 17 yılı aşkın sürede farklı kıtalardan birçok zehirli yılan türüyle bağışıklık kazanmaya çalıştı ve bu süreçte titizlikle kayıt tuttu” dedi.

TEHLİKELİ YÖNTEM UYARISI

Glanville, aynı zamanda bu yöntemin kesinlikle tavsiye edilmediğini vurgulayarak, “Yılan zehri tehlikelidir” uyarısında bulundu.

İNSAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GÜCÜ

Columbia Üniversitesi’nden Peter Kwong ise çalışmanın iki önemli yönüne dikkat çekti: “İlk olarak, birkaç yıl içinde geliştirilebilecek bir panzehir kombinasyonumuz olabilir. İkincisi, insan bağışıklık sisteminin ne kadar güçlü bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

MERAKLA BAŞLAYAN BİR YOLCULUK

Tim Friede, çocukluğundan beri sürüngenlere ve zehirli hayvanlara ilgi duyduğunu, başlangıçta “basit bir merakla” zehri kendisine enjekte etmeye başladığını, daha sonra bu deneyimin başkalarına yardım edebileceğini fark ettiğini belirtti.

YARATICI VE ETKİLEYİCİ YÖNTEM

İngiltere’deki Lancaster Üniversitesi’nde yılan zehri farmakoloğu olarak görev yapan Steven Hall, yöntemi “çok yaratıcı ve etkileyici” olarak nitelendirirken, insan kaynaklı antikorların, geleneksel olarak atlardan elde edilen panzehirlere kıyasla daha az yan etki oluşturabileceğini ifade etti.

YILAN ZEHRİ KÜRESEL BİR SORUN

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, her yıl yaklaşık 110 bin kişi yılan zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybediyor. Geleneksel panzehir üretimi, büyük memelilere zehir enjekte edilerek antikor elde edilmesiyle gerçekleştiriliyor ve bu süreç hem maliyetli hem de türlere özel olduğu için sınırlı bir etki alanına sahip olabiliyor.