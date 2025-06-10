Kendi çiçeğini kendi yetiştiren şehir: Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Melet Vadisi’nde kurduğu seralarda 300 bin çiçek üretiyor. Kendi kendine yeten Ordu, parklarını kendi çiçekleriyle süslüyor; üretken, verimli ve tasarruflu bir belediyecilik sergiliyor.

Her alanda üretime önem veren Ordu Büyükşehir Belediyesi, asfalt plenti, beton santrali, kent mobilyaları atölyesi ve sebze fide üretiminden sonra yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Kent estetiğini ön plana çıkaran çalışmalarıyla takdir toplayan belediye, peyzaj çalışmalarında kullanılan çiçek ve süs bitkileri için üretim serası kurdu.

300 BİN ÇİÇEK FİDESİ ÜRETİLİYOR

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi bünyesinde Melet Vadisi’nde kurulan çiçek ve süs bitkileri üretim serası, şu ana kadar 150 bin çiçek üreterek Ordu’nun güzelliğine katkı sağladı. Sekiz farklı türde süs bitkisinin yetiştirildiği serada, üretim tamamlandığında 300 bin fide üretilecek.

BAŞKAN GÜLER: “ÜRETKENİZ, VERİMLİYİZ, TASARRUFLUYUZ”

Çiçek üretim serasını inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, parkları, meydanları ve sokakları süsleyen çiçeklerin dışarıdan alınmadığını, Ordu’da üretildiğini belirtti.

“Kendi kendine yeten şehir” anlayışını her alana taşıdıklarını ifade eden Başkan Güler, şöyle konuştu:

“Ordu artık çiçeklerini dışarıdan almıyor, kendi toprağında, kendi emeğiyle üretiyor. Şehrimizin parklarını, meydanlarını, sokaklarını süsleyen çiçekler başka şehirlerden gelmiyor. Çünkü Melet Vadisi’nde kurduğumuz süs bitkileri serasıyla Ordu, kendi ihtiyacını karşılayan bir şehir oldu. Şu anda seramızdan 150 bin çiçek sahaya ulaştırıldı. Üretim bittiğinde bu rakam 300 bine ulaşacak. Bu sadece bir başlangıç. Sekiz farklı süs bitkisi türü yetiştiriyoruz. Dışarıdan almak yerine üretime geçtik ve 5 kat daha az maliyetle bu güzelliği şehrimize sunuyoruz.

En değerli yanı ise şu: Ordu’da belediyemizin birimleri iş birliği yapıyor. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairemiz, ihtiyaç duyduğu bitkileri Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairemizden alıyor. Tarım Dairemiz ise bank ve masa gibi ihtiyaçlarını Parklar ve Yeşil Alanlar Dairemizden karşılıyor. Yani Ordu’da birimler sadece görev yapmıyor; birbirine destek oluyor, tamamlıyor. Bu sistemin adı: Kendi kendine yeten Ordu! Büyükşehir Belediyesi olarak üretkeniz, verimliyiz, tasarrufluyuz. Ve her geçen gün daha güçlü bir belediyecilik anlayışıyla ilerliyoruz. Çünkü biz lafla değil; emekle, üretimle, iş birliğiyle konuşuyoruz.”